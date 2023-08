Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáte muže na fotografii?

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - I on se možná stal obětí podvodníků.

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality Prahy venkov -východ se od minulého týdne zabývají případem podvodného jednání v prostředí internetu a oblasti kryptoměn.

V tuto chvíli neznámý pachatel telefonicky kontaktoval poškozeného 42letého muže a dotazoval se ho na obchodování s kryptoměnou. Jelikož poškozený věděl, že v minulosti se o kryptoměnu zajímal a investoval, nezdálo se mu divné, když mu muž na druhém konci telefonu sdělil, že za několik let na internetových účtech "vytěžil" větší množství kryptoměny, kterou mu nyní chce převést na účet.

Aby se peníze daly převést, musel poškozený nainstalovat do svého počítače vzdálený přístup a několikrát převést peníze na jiný bankovní účet. Podle instrukcí a za neustálého telefonního kontaktu s podvodníkem, došel poškozený k bankomatu a vybral 300 tisíc korun. Ty měl ale předat muži, který u bankomatu stál hned za ním a taktéž byl instruován neznámým člověkem po telefonu. Poškozenému muži se podařilo muže, který si od něj měl 300 tisíc korun převzít, vyfotit, a policisté by ho nyní potřebovali k události vyslechnout. Jelikož víme, že i on po celou dobu telefonoval a byl zřejmě naváděn další osobou, je dosti pravděpodobné, že i tento muž se stal obětí podvodníka.

Žádáme muže na fotografii, aby se policistům sám ozval a případně jim sdělil důležité informace, které by pomohly objasnit případ a dopadnout podvodníka nebo podvodníky na druhém konci telefonu. Současně bychom chtěli požádat i veřejnost o pomoc s pátráním po totožnosti muže na fotografii. Pokud ho poznáváte ozvěte se prosím policistům na linku tísňového volání 158 nebo kriminalistům z Prahy východ na číslo 974 881 342 (v pracovní dny) nebo na mobilní telefon 702 265 695.

Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze 3 trestných činů, konkrétně podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací a zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě dopadení pachatele hrozí až 8letý trest odnětí svobody.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

23. srpna 2023

Odkazy do noveho okna možný další poškozený muž Detailní náhled

vytisknout e-mailem