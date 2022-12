Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáte muže na fotogfariích? Je podezřelý z vloupání do autobusu a odcizení vyšší částky peněz

BENEŠOVSKO - Je podezřelý z vloupání do autobusu a odcizení vyšší částky peněz

Policisté z Obvodního oddělení Votice na Benešovsku šetří případ, při kterém došlo k vloupání do autobusu zaparkovaného na autobusovém nádraží ve Voticích, a to v době od 00:57 do 01:08 dne 29. října 2022.

Zatím neznámý pachatel vniknul do uzamčeného autobusu a uvnitř odcizil finanční hotovost ve výši 2 tisíce korun z pokladny v drobných mincích a batoh, ve kterém měl řidič autobusu mobilní telefon, doklady, platební kartu a vyšší hotovost.

Podezřelého muže v zimní čepici s batohem na zádech, zachytily kamery města. Muž se v době krádeže pohyboval na autobusovém nádraží, kde byl autobus zaparkovaný.

Policisté nyní pátrají po totožnosti tohoto muže, případně dalších svědcích, kteří si mohli něčeho podezřelého v uvedenou dobu na místě všimnout.

Žádáme všechny, kteří by poznali muže na fotografiích nebo mají k celé události jakékoliv důležité informace či svědectví, aby se policistům ozvali na linku 158 nebo přímo policistům Obvodního oddělení Votice na tel. číslo 974 871 760 nebo 735 785 560. Za pomoc děkujeme.

Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání 2 trestných činů, a to neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádeže, za což hrozí až 5letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

5. prosince 2022

