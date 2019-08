Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Poznáte muže, co přepadl benzinku na Chrudimsku?

CHRUDIMSKO - Včera ve 21:15 hodin došlo k loupežnému přepadení benzinové čerpací stanice v obci Krouna na Chrudimsku. Pachatel přistoupil k obsluze a požadoval peníze. Ty mu zaměstnankyně z obavy, co schovává pod mikinou, vydala a s blíže nespecifikovanou částkou odešel.

Byl to muž ve věku do 45 let, vysoký zhruba 175 cm, podsadité postavy, na sobě měl rifle modré barvy se záplatami, tmavé pracovní boty, tmavě hnědou mikinu s kapucí, na tváři měl zhruba třídenní strniště a mluvil česky. Jelikož hlavu zakrýval kapucí, jeho délka a barva vlasů je pro nás neznámá. Při jeho počínání ho zachytili videokamery. Pokud poznáváte muže na videozáznamu, kontaktujte chrudimské kriminalisty, využít můžete i bezplatnou tísňovou linku 158.

Videozáznam, díky němuž můžete pomoct pro zjištění totožnosti pachatele naleznete v přiloženém souboru. Za vaši pomoc děkujeme.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

27. srpna 2019

