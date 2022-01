Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáte muže a ženu na kamerovém záznamu?

MLADOBOLESLAVSKO - Kamery je zachytily při krádeži kabelky

Policisté z Benátek nad Jizerou prověřují případ krádeže kabelky, ke kterému došlo před dvěma měsíci v prodejně potravin v Benátkách nad Jizerou. Vzhledem k tomu, že se dosavadním šetřením policistům nepodařilo ztotožnit muže a ženu, kteří se na krádeži podíleli, obracejí se nyní na širokou veřejnost s prosbou o pomoc.

Kamery v prodejně zachytily muže, který se snaží nejprve sám sáhnout po kabelce, kterou měla starší žena zavěšenou na nákupním vozíku. To se mu nedaří, proto se o to samé po chvíli pokusí i žena, které se to již podaří a kabelku odcizí. S ní následně odchází opodál, kde si vkládá odcizenou kabelku do kabelky své a po chvíli z prodejny odchází.



Starší ženě vznikla škoda ve výši 30 tisíc korun na odcizených věcech. V kabelce měla mobilní telefon v hodnotě 23 tisíc korun, peněženku s hotovostí ve výši 2 tisíc korun, doklady, platební kartu, dioptrické brýle a klíče.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádeže a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až 2letý trest odnětí svobody.

Poznáváte muže a ženu na kamerovém záznamu? Pokud máte jakékoliv informace, které by vedly ke ztotožnění obou osob, sdělte je prosím policistům na linku 158 nebo přímo policistům Obvodního oddělení Benátky nad Jizerou na tel. číslo 974 877 720 nebo 727 968 541. Za pomoc s pátráním děkujeme.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

31. ledna 2022

