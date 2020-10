Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Poznal podezřelou z videozáznamu

PARDUBICE - Jít jen tak na nákup a cestou poznat ženu z kamerového záznamu, přesně to zažil pardubický policista s několikaletou policejní praxí. Nebylo to zdaleka poprvé, co při cestě městem ve volnu koukal kolem sebe a zahlédl někoho, po němž pátráme.

Tentokrát poznal ženu, kterou 30. září zachytily kamery v nejmenované drogérii, odkud měla odnést parfém za 600 korun. Uniforma neuniforma, přistoupil k ní, příslušnost k policii prokázal služebním průkazem a vyzval ji, ať setrvá na místě, kvůli podezření z přestupkového jednání týkající se krádeže. Žena uvedla, že si ji s někým plete, ale tím se policista odbýt nenechal. Ačkoliv padlo několik otázek ve smyslu „Děláte si ze mne srandu?“, i přes tak přesvědčivé jednání ženy věřil své paměti a na místo zavolal své kolegy. Nejspíš v ten moment se situace změnila a žena začala měnit svůj postoj. Pro vysvětlení změnila taktiku tak, že v drogérii byla, nic neukradla a záznamy musel někdo upravit.

Co se stalo na závěr? Nakonec k věci odmítla vypovídat a podepsat protokol o podaném vysvětlení, ačkoliv v něm výpověď odmítla. Tím se však správnímu řízení nevyhne, o vině a trestu bude rozhodovat příslušný správní orgán.

por. Mgr. Eva Maturová

8. října 2020

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem