Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pozná někdo muže na snímku?

Strakonice – Policisté žádají veřejnost o spolupráci.

Policisté obvodního oddělení Volyně pátrají po muži z fotografie, který by mohl významně pomoci při objasnění trestného činu podvodu. Snímky policisté získali při prověřování trestného činu podvod, ke kterému došlo začátkem listopadu loňského roku. Není vyloučeno, že muž zachycený bezpečnostní kamerou by se mohl pohybovat po hlavním městě a jeho okolí.

Pokud by někdo z občanů muže na fotografiích poznal nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti, ať kontaktuje policisty na telefonním čísle 974 237 740, 735 781 188 nebo linku 158. Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

12. ledna 2024

vytisknout e-mailem