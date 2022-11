Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Požár podstávkového domu v Arnultovicích má fatální následky

ČESKOLIPSKO - Událost si vyžádala nejméně jeden lidský život.



Dnes v čase 4.47 naše krajské operační středisko přijalo z linky 112 informaci o požáru podstávkového domu v části Nového Boru zvané Arnultovice. S ohněm Hasičský záchranný sbor bojoval několik hodin. V průběhu hasebních činností bohužel utrpěl 39 letý zasahující dobrovolný hasič úraz, když se na něj zřítil v domě strop. O záchranu jeho života zdravotníci pak marně bojovali, zemřel ještě před transportem do nemocničního zařízení.

Služba kriminální policie a vyšetřování českolipského územního odboru nyní zjišťuje nejen příčinu samotného požáru, ale také okolnosti, za kterých došlo k úrazu zasahujícího dobrovolného hasiče. V tuto chvíli nemůžeme vyloučit ani to, že se v době požáru v domě nacházel jeho 73letý spolumajitel, kterého od rána vedeme jako pohřešovaného. Vstup do domu nám zatím nedovoluje jeho narušená statika, kterou bude nutné zajistit. Ohledání požářiště navíc budeme moci provést až potom, co vychladne. Předpokládáme, že k tomu dojde nejdříve v pozdních odpoledních hodinách, ale možná také až zítra.

30. 11. 2022

