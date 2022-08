Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Požár plastových kontejnerů v Benešově

BENEŠOVSKO - Zda se jednalo o úmyslné založení požáru nebo nedbalost určí znalecké posudky.

K požáru plastových kontejnerů do ulice Jana Švermy v Benešově vyjížděli v nočních hodinách 11. srpna 2022 nejen hasiči, ale i policisté.

Na uvedené adrese začaly hořet plastové kontejnery, a to včetně přístřešku, pod kterým kontejnery stály. Požár se ale rozšířil na polystyrenem zateplenou fasádu panelového domu, kde došlo k ohoření až do 5. patra.

Mimo to byla ještě požárem poškozena 3 osobní vozidla Škoda, Hyundai a Ford.

Předběžná škoda byla vyčíslena na více jak 700 tisíc korun.

Policisté nyní čekají na výsledky znaleckých posudků od vyšetřovatele hasičského záchranného sboru, které by měly určit, zda požár někdo založil úmyslně nebo z nedbalosti.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti a poškození cizí věci, za což v případě prokázání viny hrozí až 2letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

16. srpna 2022

