Požár pily v Lučanech nad Nisou

JABLONECKO – Aktuálně šetříme a zjišťujeme okolnosti vzniku požáru budovy na zpracování dřeva v Lučanech nad Nisou.

V noci na krátce před třiadvacátou hodinou přijali policisté na lince 158 oznámení o požáru pily v Lučanech nad Nisou. Na místo se okamžitě vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Krátce po druhé hodině se podařilo hasičům rozsáhlý požár lokalizovat. Posádky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje z místa události převezli do nemocnic celkem 4 osoby, které se nadýchaly zplodin hoření – 3 do kladenské nemocnice a jednu do nemocnice v Liberci. Předběžná výše způsobené škody činí částku 20 milionů korun.

Veškeré okolnosti celé události nyní šetří policisté společně s hasiči. Předmětem tohoto šetření je v současné době zjištění příčiny vzniku požáru – dosud jsme nevyloučili žádnou z možných příčin, tedy úmysl, nedbalost a technickou závadu na zařízení.





23. 1. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

