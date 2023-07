Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Požár domu ve Starých Křečanech a záchrana několika životů

DĚČÍN - O hrdinských činech je potřeba psát, i když aktéři se skoro vždy za hrdiny nepovažují a jejich jednání jim přijde přirozené.

V neděli 9.7. v dopoledních hodinách byla policejní hlídka rumburských policistů operačním důstojníkem vyslána k rozsáhlému požáru domu v obci Staré Křečany, ve kterém se stále nacházeli lidé. Policisté ihned vyrazili na místo. Již z několika kilometrů, když se k místu blížili, byl vidět oblak kouře stoupající k nebi.

Při příjezdu na místo byla již velká část domu zasažena požárem, ze kterého šlehaly několikametrové plameny. Ihned z vozidla vyběhli k domu. Před domem stáli dva muži a silně kašlali. Hlídce sdělili, že ve spodním patře zůstala invalidní žena, která nemůže chodit. Zároveň hlídku upozornili, že se v domě nalézá několik lahví s plynem. Policisté i přes toto upozornění neváhali ani vteřinu a do domu se dostali rozbitým oknem. Dům byl silně zakouřen a takříkajíc nulová viditelnost. Slyšeli jen ženský hlas, jak volá o pomoc. Šli tedy po hlase. V jedné z místností nahmatali pod oknem ženu. Bylo velice obtížné invalidní ženu uchopit a vynést jí. Po zhruba 40 vteřinách se jim to podařilo a za pomoci dalších mužů ji odnesli do bezpečí.

Policisté po dalším zkorigování prací na místě a ujištění, že jsou všechny osoby v bezpečí, se sami nechali ošetřit přítomnými záchranáři, neboť se nadýchali kouřem.

Dvě osoby byly následně převezeny do nemocnice z důvodu silného nadýchání se kouřem. Starosta obce poté evakuovaným osobám zařídil převoz do náhradního ubytování.

Po provedeném šetření na místě jsme zjistili, že většinu osob z domu pomohl zachránit místní chatař. Vedení územního odboru policie Děčín tomuto 37letému muži přijelo osobně poděkovat za záchranu života těchto lidí. Krajský ředitel zasahující policisty navrhl na medaili za statečnost.

I přesto, že Vám tyto osoby řeknou, že to nic nebylo a nepřijde jim to nijak výjimečné, tak jejich čin výjimečný byl a je důležité vědět, že hrdinové jsou mezi námi všemi.

Děčín 31. července 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

