Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Požár bytu ve Valteřicích

ČESKOLIPSKO – Šetříme požár bytu v bytovém domě ve Valteřicích, při kterém se zranili čtyři lidé.

Dnes odpoledne krátce před šestnáctou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o požáru bytu v bytovém domě ve Valteřicích. Při požáru byly zraněny celkem čtyři osoby. Obyvatelka bytu byla transportována s popáleninami do jedné z pražských nemocnic a její spolubydlící muž byl převezen na ošetření do českolipské nemocnice. Do stejné nemocnice byly převezeny i další dvě osoby, které se nadýchali kouřem. Charakter jejich zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření, během kterého nebyla dosud určena přesná příčina požáru. Ohledání místa požáru proběhne během zítřejšího dopoledne. Veškeré okolnosti celé události nadále šetří českolipští kriminalisté.





18. 12. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

