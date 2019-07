Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Požár bytu

PLZEŇ - Složky IZS zasahovaly u požáru v panelovém domě. Ze zasaženého domu se povedlo jeho obyvatele evakuovat, nikdo o život nepřišel.

Krátce před půl druhou ráno jsme vyjeli k nahlášenému požáru bytové jednotky panelového domu v Plzni na Vinicích v Brněnské ulici. Policisté zahájili evakuaci osob z domu. Na místě všechny složky IZS. Dle zjištěných informací mělo být z domu evakuováno celkem 70 osob, pro které měl Magistrát města Plzně zajištěny náhradní ubytovací prostory v Plzni. Při požáru došlo ke zranění 4 osob, které byly v péči záchranářů transportovány do nemocnice. Mezi zraněnými byl i policista, který byl v posádce mezi prvními na místě události. Policisté dále na místě provedli prvotní neodkladné úkony a ve věci zahájili úkony trestního řízení. V současné době policisté střeží zasažený dům, a to až do dokončení úkonů trestního řízení na místě a vyjádření statika. Příčina a okolnosti jsou předmětem dalšího prověřování.

nprap. Veronika Hokrová

23. července 2019

vytisknout e-mailem