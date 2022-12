Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Požár bytového domu

DOBŘANY - Policisté byli první na místě a pomohli evakuovat obyvatele domu. Starší ženu snesli z třetího patra.

Dobřanští policisté včerejšího dne po 15. hodině přijali oznámení o požáru bytu ve druhém podlaží bytového domu v Dobřanech. Hlídka policistů byla na místě za dvě minuty od oznámení a při příjezdu byl požár v plném rozsahu, neboť z bytu v druhém patře vycházel hustý tmavý kouř. Hlídka ihned vběhla do budovy a vyzývala obyvatelé k urychlenému opuštění svých domovů. Na chodbě v druhém patře byla starší žena, které již pomáhali v evakuaci ostatní nájemníci bytů. Policisté byli upozorněni, že o jedno patro výš bydlí ještě jedna starší paní. Hlídka policistů vyšla do třetího patra, kde byl ale již celý prostor chodby silně zakouřen. Zde našli starší paní, která ale byla špatně mobilní, a tak ji policisté snesli ven do bezpečí před dům. Dvě ženy ve věku sto let a dvaadevadesát let byly převezeny k lékařskému ošetření do nemocnice. Po uhašení požáru si celou věc převzali kriminalisté z územního odboru Plzeň venkov, kteří v současné chvíli můžou vyloučit úmyslné založení a přesnou příčinou vzniku požáru se zabývají.



por. Eva Červenková

15. prosince 2022

