Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Požár automobilu objasnili kriminalisté

České Budějovice - Pachatel ho neoprávněně užíval a pak usnul s cigaretou.

Kriminalisté z Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje v těchto dnech objasnili případ, který se stal v uplynulém týdnu. Ve středu 2. srpna došlo k požáru vozidla značky Dacia, které stálo zaparkované nedaleko Lišova. Při požáru vznikla škoda za více než 150 000 korun. Jak kriminalisté zjistili, této události předcházelo jednání podnapilého muže, který se v obci Trocnov tohoto automobilu neoprávněně zmocnil. Nebylo uzamčené. Zamířil s ním směrem do Českých Budějovic a pak pokračoval do Lišova. V katastru obce Hvozdec s vozidlem zastavil a rozhodl se v něm přespat. Před spaním si uvnitř zapálil cigaretu a usnul. Následně došlo k požáru. Kriminalisté zjistili, že má tento pachatel vysloven trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do prosince 2024. Muž je tak obviněn ze dvou trestných činů neoprávněné užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Na Českobudějovicku došlo v uplynulém týdnu k dalším dvěma velkým požárům, které kriminalisté nadále intenzivně vyšetřují, ale souvislost s výše uvedeným případem vylučují. Proto nadále platí výzva všem občanům, aby v případě, že mají k případům jakékoliv informace, kontaktovali policisty na lince 158.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová

8. srpna 2023

