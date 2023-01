Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Požadoval finanční hotovost, nebo hodinky

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až desetileté vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětadvacetiletého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Pětadvacetiletý muž měl v průběhu listopadu loňského roku kolem patnácté hodiny odpolední na Karlovarsku potkat jemu známého mladistvého muže. Toho měl nařknout z toho, že ho v minulosti pomlouval a urážel ho. Jako omluvu měl od něj požadovat finanční hotovost nebo sluchátka, které měl u sebe. Mladistvý muž to měl odmítnout s tím, že to není pravda a že mu nic dávat nebude. Na to měl obviněný muž zareagovat tím, že pokud mu to nedá, fyzicky ho napadne. Následně mu tedy vydal sluchátka i s nabíjecím pouzdrem.

Pouhý den po Vánocích, tedy v neděli 25. prosince loňského roku měl znovu kolem patnácté hodiny potkat na stejném místě mladistvého muže. To od něj měl požadovat hodinky, které měl na sobě, což si odůvodnil tím, že mu to slíbil. Po předchozích výhružkách fyzickým napadením si je nakonec z ruky sundal a pětadvacetiletému muži je vydal. Ten následně z místa odešel.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 3 tisíce korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného pětadvacetiletého muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jan Bílek

16.1.2023

