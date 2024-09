Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Povodeň ve Zlínském kraji z pohledu policie

ZLÍNSKÝ KRAJ: Za uplynulých 48 hodin jsme řešili více než 400 oznámení.

S ohledem na předpověď počasí jsme také ve Zlínském kraji posílili již od pátku výkon služby, abychom byli připraveni zajistit bezpečnost v kraji, koordinovat dopravu a pomáhat při evakuacích.

Za uplynulých 48 hodin, tedy od pátečního do nedělního odpoledne, jsme řešili více než 400 oznámení v souvislosti se záplavami, na která jsme vyjížděli.

V sobotu odpoledne po druhé hodině jsme asistovali při evakuaci 111 obyvatel z domova pro seniory v Kroměříži. Přibližně ve stejnou dobu se bohužel ani nám nevyhnuly záplavy. Voda z řeky Bystřičky nám zatopila Obvodní oddělení v Bystřici pod Hostýnem. Po páté hodině jsme pak přijali oznámení o pádu muže do rozvodněného potoka. Čtyřiapadesátiletý muž při uklízení naplavenin u svého domu v Jankovicích na Uherskohradišťsku spadl do silně rozvodněného potoka a z vody už se nevynořil. Po muži jsme ihned začali pátrat. Do dnešního dne se nám ho bohužel najít nepodařilo, pátrání nám ztěžují povodňová situace na místě a počasí.

V neděli ráno jsme v obou směrech uzavřeli dálnici D55 mezi Napajedly a Otrokovicemi. Na komunikaci se nacházely velké vodní laguny. S opatrností byl průjezdný úsek na 28. kilometru ve směru od Otrokovic na Hulín. Zde jsme dohlíželi na dopravu a monitorovali pohyb vody na vozovce. Okolo desáté hodiny dopolední jsme pak asistovali při evakuaci šedesáti osob v obci Zdounky na Kroměřížsku. Několik domů zde zaplavila voda z rozvodněného potoka a polí, která protrhla protipovodňové zábrany. Odpoledne po druhé hodině jsme pak pomáhali evakuovat 15 osob ze zaplavené oblasti v Kroměříži v místní části Altýře.

Popadané stromy a voda komplikovaly průjezdnost na silnicích I., II. i III. třídy, a to na různých místech kraje. Jednalo se o desítky uzavírek, při kterých jsme asistovali a odkláněli provoz. Dlouhodobě byla uzavřená komunikace I/50 v buchlovských horách, kde už od sobotní noci do dnešního odpoledne padaly stromy na silnici. Nově je uzavřená rovněž komunikace I/50 v Uherském Brodě. Zde je silnice zaplavená.

Pomáháme nejen lidem v našem kraji. O půl třetí ráno vyjelo jednadvacet policistů ze Zlínského kraje posílit povodní více zasažený Moravskoslezský kraj. Pomáhají s evakuací osob a dohlížejí na evakuované oblasti, aby zde nedocházelo k rabování.

15. září 2024, mjr. Mgr. Simona Kyšnerová

vytisknout e-mailem