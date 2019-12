Povinný subjekt vyžádanými informacemi nedisponuje

Zveřejnění podle ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požadoval následující informace, cituji:

„…Dále se ptám soudů a Národní centrály proti organizovanému zločinu, kdy bude konečně xxxx a dlužník v konkurzu xxxx a další po těch 4 letech vyšetřování ve vazbě…“

Povinný subjekt posoudil obsah podané žádosti a žadateli sdělil následující:

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. poskytují povinné subjekty informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že rozhodování o vzetí do vazby náleží dle § 73b odst. 1 trestního řádu do působnosti soudů, nevztahují se požadované informace k působnosti Policie České republiky. Z tohoto důvodu Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování jako povinný subjekt podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost o poskytnutí informací o d k l á d á.

pplk. Mgr. Iva Knolová

NCOZ SKPV

18.12.2019

