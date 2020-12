Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

TEPLICKO - V práci ukradl nástroje, které dal do zastavárny a další zprávy.

Povedený zaměstnanec

Z přečinu krádeže se bude zodpovídat 34letý muž, který v polovině srpna letošního roku jako zaměstnanec poškozené společnosti z firmy odcizil dva akumulátorové páskovače.

Nástroje v celkové hodnotě přes 86 tisíc korun dal do zastavárny, kde za ně dostal osm tisíc. Včera si na policejní služebně v Trnovanech převzal sdělení podezření z přečinu, za který mu v případě uznání viny hrozí až dvouleté vězení.

Hledáme svědky nehody

Žádáme občany o podání svědectví v souvislosti s dopravní nehodou, ke které mělo dojít v době od 18:30 hodin dne 25. listopadu do 6:05 hodin dne 26. listopadu 2020 v Ledvicích, ul. Odboje u č. p. 290/3, kde měl nezjištěný řidič narazit do zaparkovaného vozidla Dacia a z místa dopravní nehody ujet, aniž by splnil zákonem stanovené povinnosti.

Veškeré poznatky k nehodě lze sdělit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Kapesní krádež objasněna

Ze zločinu krádeže spáchaného formou spolupachatelství byli obviněni 35letý muž 24letá žena. Jsou podezřelí, že začátkem října využili v prodejně s oblečením nepozornosti poškozené a z kapsy u vesty jí odcizili mobilní telefon. Vzhledem ke spáchání činu v době nouzového stavu jim v případě odsouzení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Vykradená auta

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v Duchcově vykradl několik aut. Zloděj vnikl do areálu, rozbil okno u osobního auta, za kterého tohoto odcizil autobaterii, sadu nářadí a autorádio. Následně ze tří zaparkovaných nákladních aut ukradl čtyři autobaterie, celková škoda byla vyčíslena na šestadvacet tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro zločin krádeže, za který hrozí zloději v případě dopadení až osmileté vězení.

18. prosince 2020

tiskový mluvčí

Oddělení tisku a prevence

tel. č. 974 439 207

email: krpulk.kr.pio@pcr.cz

