„Povedený“ řidič bez řidičáku zpronevěřil statisíce

Kriminalisté z 4. oddělení Prahy I zadrželi pětačtyřicetiletého muže, který se nechal zaměstnat jako řidič i přesto, že měl v tu dobu již platný zákaz řízení. V práci pak vybíral zálohy, které neodevzdal a použil je pro svoji potřebu.

Pětačtyřicetiletý muž se nechal v roce 2023 zaměstnat v jedné stavební firmě v Praze 6 a to na pozici řidiče. Na tom by nebylo nic špatného, ale v tomto případě tak učinil i přesto, že v tu dobu měl již vyslovený platný zákaz řízení, o kterém věděl. To však nebyl jediný prohřešek, který měl na svědomí. V průběhu svého zaměstnání začal vybírat od zákazníků zálohy na stavební materiál, které však nikdy na firmě neodevzdal a peníze si ponechal pro vlastní potřebu. Ve chvíli, když zaměstnavatel toto hrubé porušení pracovní kázně zjistil, tak se zaměstnancem ukončil pracovní poměr. Ten ihned poté přestal jakkoliv komunikovat a neodevzdal ani služební mobilní telefon, který si ponechal. Svým jednáním způsobil poškozené firmě škodu za bezmála tři sta tisíc korun.

Kriminalisté z 4. oddělení Prahy I provedli rozsáhlé šetření, kdy zadokumentovali všechny výběry záloh a po muži začali okamžitě pátrat. Operativním šetřením zjistili, v kterých místech se pohybuje a na začátku září ho v Vinohradské ulici v Praze 3, po předchozím souhlasu státního zástupce, zadrželi. Pětačtyřicetiletý muž je obviněný ze spáchání trestných činů zpronevěra a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což může v případě odsouzení strávit až pět let za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 17. října 2024

