Povedený kurýr

České Budějovice - Zpronevěřil téměř 60 000 korun.

Z trestného činu zpronevěry je podezřelý muž (20 let) z Českobudějovicka. Ten pracoval jako kurýr v jedné společnosti. Počátkem května tohoto roku ve dvou případech si v rozporu se svými povinnostmi přisvojil finanční prostředky, které inkasoval od zákazníků. Jednalo se o klienty, kterým doručoval zásilky. Peníze řádně neodevzal a použil je pro svoji potřebu. Tímto způsobem si tak přišel na téměř 60 000 korun. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení v Lišově. Ti případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

19. června 2022

