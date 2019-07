Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Povedená dvojice skončila v poutech

Strakonice - Dvojice zlodějů kradené zboží neodvezla, chytili je policisté.

Povedenou dvojici ve věku čtyřiačtyřicet a šestapadesát let podezírají strakoničtí kriminalisté ze spáchání přečinu krádeže. Té se měli dopustit ve středu kolem třetí hodiny ráno, když se v Blatné vloupali do jednoho z novinových stánků a začali do připravených tašek nakládat tabákové výrobky za více jak 100 000 korun. Jejich počínání však překazili blatenští policisté, kterým se podařilo mladšího z dvojice zadržet hned na místě a druhého pak krátce na to. Místo útěku s kradeným zbožím tak putovali do policejní cely. Případ prověřují strakoničtí kriminalisté formou zkráceného přípravného řízení. Do dvou týdnů by měla povedená dvojice zlodějů stanout před soudem. Blatenští policisté a strakoničtí kriminalisté odvedli výbornou práci.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

