Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Používejte reflexní prvky a buďte vidět.

KARLOVARSKÝ KRAJ - Reflexní doplňky vám mohou zachránit život

Zimní období je specifické nejen změnou teplot, ale i tím, že se později rozednívá a brzy stmívá. Během dne se mohou také ve větší míře vyskytovat mlhy. Proto by měli být opatrní zejména chodci a cyklisté, kteří jsou bráni za nejzranitelnější účastníky silničního provozu.

Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích, které platí pro všechny účastníky provozu. Za snížené viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob, proto buďte vidět a používejte reflexní prvky, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. Když budete vidět na dostatečnou vzdálenosti, řidiči mohou včas zareagovat, vyhnout se a předejít tak střetu s tragickými následky.

Na užití reflexních prvků myslí i zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který chodcům stanovuje, že reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Za nesplnění této povinnosti lze chodci uložit pokutu až do výše 2000 korun.

Při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev, abyste byli lépe vidět v šeru, ve tmě či za mlhy. Vhodným používáním reflexních prvků lze zabránit střetu chodce s vozidlem. Dnes je možné pořídit si mimo reflexních pásek či vest pořídit si i mnoho přívěšků, nášivek či dalších reflexních doplňků. Reflexní doplňky doporučujeme umístit viditelně, zejména na končetiny směrem do komunikace. Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu i zezadu.

Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je viditelný na již na 55 m a pokud je jeho oděv doplněn reflexními označením, vidí jej řidič na 200 m, což je dostatečná vzdálenost pro bezpečné manévrování.

Chodci by tedy měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli anebo pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.

V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete účastníkem nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.

nprap. Mgr. Věra Hnátková

por. PhDr. Zdeňka Papežová

7. 1. 2019

