Používání zábavní pyrotechniky

Kutnohorsko - Používání pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla.

Období vánočních svátků a Nového roku jsou svátky klidu, spojené se sváteční náladou a osobní pohodou. A právě s blížícím se koncem roku mnozí z občanů nakupují zábavnou pyrotechniku, kterou chtějí konec starého roku a nástup nového oslavit. Používání pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla, kterými by se měli řídit ti, kteří si ji zakoupí.

Jak předejít zranění při používání pyrotechniky???

zábavnou pyrotechniku nakupovat ve stálých prodejnách, nikoli u stánků na tržišti, i když zboží u stánků splňuje všechny podmínky k prodeji, vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit

nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce nebo dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti

výrobky kupovat jen v původním balení výrobce, pokud je zboží přebalené, je lepší je nekupovat

při používání se vždy řídit návodem

při manipulaci s pyrotechnikou nemířit na sebe ani na druhé

s pyrotechnikou nemanipulovat v opilosti, odpalovat by ji měl střízlivý člověk

v žádném případě nepoužívat amatérsky vyrobené různé pyrotechnické předměty

kupované výrobky se nesnažit doma ještě vylepšit, riziko úrazu je příliš velké

pyrotechniku nesvěřovat do rukou dětem

rodiče by měli dětem na Nový rok zakázat sbírat nevybuchlé petardy, měli by je poučit o tom, že na takové předměty by neměly sahat

Většina úrazů bývá způsobena nesprávnou manipulací s pyrotechnikou. Proto je třeba vždy postupovat dle návodu. Při nákupu je lepší se vyhnout pochybným prodejcům a zajít třeba do velkého obchodního domu, kde je větší záruka, že se zde nebude prodávat neschválené nebo závadné zboží. Nelegálně dovážené a neověřené zboží a rovněž tak amatérsky vyráběná pyrotechnika může být velmi nebezpečná. Z hračky se může změnit na skutečnou bombu. Nebezpečí úrazu může hrozit také na hromadných oslavách na náměstích a podobných místech, kam si lidé pyrotechniku přinesou a odpalují jí přímo na těchto místech. Malé děti a domácí zvířata by lidé na tyto atrakce z důvodu bezpečnosti neměli brát s sebou.

Pyrotechnické zboží je rozděleno do několika tříd nebezpečnosti a tím se mohou občané při nákupu řídit a rozhodnout se pro určitý druh výrobku. Do I. třídy nebezpečnosti patří prskavky, kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky a jiné. Toto zboží se může prodávat komukoliv bez omezení věku a kdekoliv, třeba na stánku. Pyrotechniku zařazenou do II. třídy – různé rakety, petardy, světelné fontány, dýmovnice, hvízdavé předměty, gejzíry a další – mohou prodejci prodat pouze osobám starším 18 let. Pyrotechnické předměty vyšších tříd již volně prodejné nejsou, mohou je koupit pouze občané s platným průkazem odpalovače ohňostrojů.

Pyrotechnika se v posledních letech stala velmi populární. Příchod nového roku oslavuje tímto způsobem stále více osob. Proto je třeba manipulovat s pyrotechnikou bezpečně a neohrozit tak sebe ani své okolí.

por. Mgr. Vendulka Marečková

preventistka ÚO PČR Kutná Hora

27. prosince 2023

