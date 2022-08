Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Používal internet k trestné činnosti

LOUNSKO – Okrádal důvěřivé.

V těchto dnech lounští vyšetřovatelé z oddělení hospodářské kriminality obvinili z trestného činu podvodu 28letého muže z Berouna. Ten zhruba šest desítek lidí a firem uvedl v omyl. Svou trestnou činnost měl vykonávat prostřednictvím internetových stránek určených pro prodej a nákup zboží. Poškozeným fiktivně nabízel k prodeji či pronájmu vozidla, stavební stroje, stavební náčiní, také nabízel stavební práce a dokonce i prodej vlašských ořechů. Takto muž z důvěřivých osob a firem po celé České republice měl podvodně vylákat bezmála 500 tisíc korun, utržený finanční obnos využít pro vlastní potřebu. Policisté zjistili, že muž byl už v minulosti pravomocně odsouzen za obdobnou majetkovou trestnou činnost, a to rozsudkem Okresního soudu v Brně - venkov. Obviněný byl zadržen a nyní je stíhán vazebně. V případě soudem uznané viny hrozí dotyčnému trest odnětí svobody až do výše pěti let.

Co bychom měli před online nákupem vědět?

VĚROHODNOST

Vždy ověřujte věrohodnosti internetového prodejce. Využít k tomu lze webové stránky upozorňující na rizikové e-shopy (www.coi.cz) a s opatrností také recenze ostatních nakupujících. Hvězdičky v hodnocení však automaticky nemusí znamenat spolehlivost e-shopu. Stává se, že i podvodníci první objednávky uspokojí, aby vytvořili důvěru e-shopu. I podvodné online obchody tak z počátku mohou mít několik kladných hodnocení.

Ověřujte také povinně zveřejňované údaje např. v obchodním rejstříku. V pořádku není, pokud chybí (nebo jsou neúplné) kontaktní informace či obchodní podmínky.

Varující může být podezřele nízká cena produktu, nízká jazyková úroveň e-shopu, doménové jméno z jiného oboru nebo využívání fotografií jiných legálních obchodů.

PLATBY

Při prvním nákupu na neznámém e-shopu plaťte raději na dobírku.

Chraňte před zneužitím své přístupové údaje, Pro různé přístupové účty používejte odlišná hesla. Hesla se snažte pravidelně obměňovat a nikomu je nesdělujte.

Buďte obezřetní při online platbách. Všímejte si, zda přenos dat probíhá na zabezpečených protokolech (https, tls/ssl). Vždy ověřte, zda webové stránky navádějí na bezpečnou platební bránu nebo zda je pro platbu využíváno aktivní zabezpečení 3D Secure.

S nikým nesdílejte informace o platební/kreditní kartě. Výzvy k zaslání skenu platební karty rozhodně ignorujte.

JAK SE BRÁNIT?

Zvažte možnost pojištění internetových rizik pro případ, že byste se při svých příštích online nákupech nebo jiných činnostech v internetovém prostředí stali obětí trestné činnosti.

Pokud jste se stali při online nákupech obětí podvodu, řešte věc s Policií České republiky. Škody způsobené jednáním pachatelem se v těchto případech sčítají a je možné, že podvodníka, který připravil o peníze vás, mají policisté již v hledáčku

24. srpna 2022

por. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

