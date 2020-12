Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Použití služební zbraně proti agresivnímu psovi

CHEBSKO – Majitel měl psa poštvávat proti jiné osobě.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – město byli vysláni v pondělí 14. prosince 2020 těsně po půlnoci k autobusové zastávce v Chebu, kde měl muž poštvávat svého psa proti jinému muži. Po příjezdu policistů se na místě hádala dvojice mužů a v jejich okolí pobíhal pes plemene německého ovčáka, který neměl náhubek.

Po vystoupení policistů ze služebního vozidla se štěkající pes rozeběhl proti jednomu z policistů, který okamžitě vyzval majitele psa, aby si ho zajistil. To měl muž učinit tak, že psa svou bundou přivázal ke konstrukci autobusové zastávky. Následně policisté dle zákona vyzvali majitele psa k prokázání totožnosti. Ten byl ztotožněn jako místní devětačtyřicetiletý muž, jehož protiprávní jednání policisté v minulosti několikrát řešili. Naposledy ve středu 9. prosince 2020, kdy měl muž pod vlivem alkoholu v bytové jednotce fyzicky napadat osmatřicetiletou ženu, která vše oznámila na tísňovou linku policie.

Po chvíli se měl devětačtyřicetiletý muž vrátit ke svému psovi, který již nebyl uvázán a začal volně pobíhat kolem policistů. Ti muže opakovaně vyzvali, aby si svého psa zajistil. Následně se měl štěkající pes rozeběhnout k jednomu z policistů a kousnout ho do nohy v oblasti holeně. Na tento útok měli policisté zareagovat vytažením služební zbraně, kterou umístili do pohotovostí polohy, jelikož pes měl stát stále před policisty a být agresivní. Na další pohyb psa směrem k policistům měli policisté zareagovat couváním a výzvou majiteli, aby si ho zajistil. Ten tak ovšem již neučinil. Vzhledem k tomu, že pes byl stále agresivní, neposlouchal povely svého majitele a směřoval k policistům, hrozila tedy důvodná obava, že útok psa bude pokračovat. Jeden z policistů využil svého oprávnění a v souladu se zákonem o Policii České republiky použil služební zbraň ke zneškodnění zvířete ohrožující život nebo zdraví osoby a na agresivního psa jedenkrát vystřelil. Pes byl zasažen do oblasti krku.

Policisté následně zajistili příjezd veterináře, který zraněného psa uspal a převezl do své ordinace k ošetření. Následně byl operován a po zákroku byl mimo ohrožení života.

Lékařské vyšetření vyhledal po incidentu také zraněný policista.

nprap. Jakub Kopřiva

16. 12. 2020

