Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Použití pepřového spreje v Nejdku

KARLOVARSKO – Pátráme po svědcích události.

V neděli 8. prosince letošního roku krátce před 17:30 hodin měla přijít žena dosud neznámé totožnosti do jedné z prodejen v Nejdku. Ve vstupní hale do prodejny měla použít pepřový sprej a intoxikovat několik osob, které se zrovna ve vnitřních prostorách prodejny nacházely. Žena poté z místa utekla. Záchranáři zdravotnické záchranné služby na místě všechny intoxikované osoby ošetřili, jejich zdravotní stav nevyžadoval převoz do nemocnice.

Policisté z obvodního oddělení Nejdek ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví.

Policisté, kteří se ve spolupráci s kriminalisty událostí usilovně zabývají, žádají případné svědky, kteří v inkriminovanou dobu místem incidentu procházeli, a všimli si čehokoliv spojeného s touto událostí, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k této události, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jakub Kopřiva

9. 12. 2024

vytisknout e-mailem