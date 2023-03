Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Použil paralyzér a odcizil jí mobil

PLZEŇ – Policejní komisař zahájil trestní stíhání 56letého muže, kterého obvinil ze spáchání trestného činu loupeže a trestného činu výtržnictví.

Obviněný muž ve čtvrtek 9. března 2023 v ranních hodinách fyzicky napadl svoji bývalou přítelkyni. K napadení došlo v Rodinné ulici před areálem základní školy. Pachatel seděl s poškozenou v jejím vozidle, kde jí nejprve opakovaně přikládal elektrický paralyzér na bundu do oblasti břicha. 47letá žena se snažila z auta vystoupit. Muž ji ovšem stále držel a tahal ji za vlasy zpět do vozidla. Po chvíli se jí podařilo utéct před budovu školy. Agresor ženu dohnal a opět ji napadl paralyzérem. Následně jí z ruky vytrhl mobilní telefon a z místa utekl. Zadrželi ho svědci události, kteří ihned kontaktovali policii. Policisté muže umístili do policejní cely.

Policejní komisař 56letého muže obvinil ze spáchání trestného činu výtržnictví a trestného činu loupeže. V případě prokázání viny mu hrozí až deset let odnětí svobody.

nprap. Michaela Raindlová

10. března 2023

