Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Poutáte se?

VSETÍNSKO: Policisté se při kontrolách zaměřili i na používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček.

Během velikonočních svátků dohlíželi policisté na bezpečnost v silničním provozu. Na mnoha místech okresu Vsetín kontrolovali vozidla s osádkami a jednou součástí kontroly bylo užití bezpečnostních pásů a dětských autosedaček osádkou.

Bezpečnostní pásy a dětské autosedačky jsou důležitými prvky pasivní bezpečnosti, které zmírňují následky při případných dopravních nehodách. Na jejich používání se během uplynulých dní zaměřili policisté. Během včerejšího dne zjistili v okrese Vsetín pět případů, kdy někdo z osádky nebyl řádně připoután. Ve třech případech to byli řidiči, v jednom případě nebylo dítě na zadním sedadle v dětské autosedačce a v jednom případě nebyl připoután spolujezdec. Policisté tyto přestupky podle zákona o silničním provozu ve čtyřech případech vyřešili v příkazním řízení na místě uložením pokuty, v jednom případě se jednáním řidiče bude zabývat příslušný správní orgán.

Pro přepravu dětí ve vozidle je důležité užití dětské autosedačky, která odpovídá hmotnosti a tělesným rozměrům přepravovaného dítěte. A to i na krátké trasy. To platí i pro připoutání. Podle zákona o silničním provozu lze tyto prohřešky řešit na místě příkazem pokutou a to do výše 2000 Kč. Pokud bude rozhodovat správní orgán, může být pokuta ve výši 1500 - 2500 Kč. Hrozí i přidělení bodů. V případě nepřipoutání řidiče se jedná o 3 body, v případě nesprávné přepravy dětí jsou to body 4. Nejdůležitějším je ale myslet na svůj život a zdraví.

23. dubna 2019, por. Bc. Vladislav Malcharczik

