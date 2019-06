Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poutače cirkusu někdo ukradl

Tábor - Policisté pátrají po zloději stovky kusů poutačů Cirkusu BEROUSEK.

Vcelku neobvyklou krádež vyšetřují policisté z Obvodního oddělení v Táboře. Neznámý pachatel od konce května do 6. června letošního roku odcizil sto kusů reklamních poutačů CIRKUS BEROUSEK a to v hodnotě kolem 13 000 korun. Poutače byly umístěny po celém městě, například u pouličních lamp či vchodů do obchodních center. Policisté případ vyšetřují jako krádež.

Jakékoliv informace k tomuto případu přivítají policisté na lince 158 nebo na obvodním oddělení.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

9. června 2019

vytisknout e-mailem