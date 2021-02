Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Pouhý průzor nestačí!

MS kraj - sundej z vozu námrazu, ať nedojde k úrazu!

Většina řidičů si svá vozidla připravuje na zimní období již v měsíci říjnu. Ovšem pouhé přezutí pneumatik nepostačí, je důležité dodržovat další zákonem stanovené povinností. Některé z nich Vám v tomto článku připomeneme.

Řidiči by neměli řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. V praxi to znamená, že nejenže je potřeba očistit všechna okna vozidla, ale také sundat námrazu ze světlometu, sníh na střeše i na kapotě. „Tankový průzor“ určitě není správným řešením. Než budete vyjíždět, je vhodné si zkontrolovat stěrače, zda nejsou přimrzlé ke sklu. Stěrače plní důležitou roli v bezpečné jízdě, s tím souvisí i doplnění nemrznoucí směsi a dalších nezbytných kapalin.

Na vozovku by nemělo vjíždět vozidlo, na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Nebezpečné jsou také situace, kdy dochází k uvolnění kusů ledu či sněhu z nákladních vozů, které pak mohou způsobit vážné dopravní nehody.

V zimním období se prodlužuje brzdná dráha a řidiči by neměli podceňovat bezpečný odstup minimálně dvou vteřin. Stejně tak by měli i chodci zvýšit obezřetnost, nevrhat se bezhlavě na přechod a být dostatečně vidět. Buďte ohleduplní ke všem účastníkům silničního provozu, obzvláště v tomto zimním počasí.

Odkaz na videospot:

https://m.youtube.com/watch?v=Mc4dskUVMaU

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

por. Bc. Martina Jablońská

komisař oddělení prevence

10. února 2021

vytisknout e-mailem