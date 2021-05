Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Potyčka před prodejnou

SOKOLOVSKO – Oběma mužům hrozí několikaleté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestí stíhání dvou mužů ve věku 21 a 41 let, které obvinili ze spáchání přečinu výtržnictví. Mladší z dvojice byl navíc obviněn ze spáchání přečinu ublížení na zdraví.

Mezi obviněnými mělo dojít na konci ledna letošního roku v prodejně smíšeného zboží v Kynšperku nad Ohří ke slovní rozepři. Po chvíli se měla dvojice znovu potkat před prodejnou a mělo mezi nimi dojít k potyčce. Starší z dvojice měl mladšího muže několikrát udeřit pěstí do oblasti hlavy. Následně měl dvojici obviněných roztrhnout devatenáctiletý mladík, který místem procházel. Ani to ovšem jejich potyčku neukončilo, protože mladší z dvojice měl jednačtyřicetiletého muže okamžitě fyzicky napadnout. Měl ho několikrát udeřit do oblasti hlavy. Po útoku měl starší z dvojice upadnout na zem a jednadvacetiletý muž ho měl ještě několikrát kopnout do různých částí těla. Svého jednání měl zanechat, až když byl okřiknut procházejícím mužem.

Jednačtyřicetiletý muž byl se svým zraněním převezen do nemocnice, kde byl ošetřen a zároveň mu byla vystavena jedenáctidenní pracovní neschopnost.

V případě prokázání viny hrozí staršímu z dvojice obviněných trest odnětí svobody až na dva roky. Mladšímu muži hrozí trest odnětí svobody až na roky tři.

31. 5. 2021

