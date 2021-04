Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Potyčka mezi partnery

PLZEŇ – S bodným poraněním byl muž transportován do plzeňské nemocnice.

Dnes, krátce před šestou hodinou večer, policisté přijali oznámení o incidentu mezi druhem a družkou na jedné z ubytoven v Plzni. Hádka měla posléze vyústit ve fyzický spor, při kterém došlo k bodnému poranění 46letého muže. Zraněný byl v péči přivolaných záchranářů transportován do nemocnice. V současné chvíli policisté na místě zjišťují, co bylo příčinou a za jakých okolností k incidentu došlo. To, jak k vážnému poranění došlo, je předmětem dalšího šetření plzeňských kriminalistů.

nprap. Veronika Hokrová

21. dubna 2021

