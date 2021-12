Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Potyčka kvůli puštěné hudbě ve vozidle

PLZEŇ - Ve vozidle TAXI spustil jeden z pasažérů hlasitou hudbu z bezdrátového reproduktoru. Při výměně názoru mezi řidičem a čtyřmi pasažéry došlo k hádce kvůli vypnutí hudby. Spor následně vyeskaloval vhozením reproduktoru z venku na zasklení bočních dveří vozu, které jeden z pasažéru, po vystoupení z dopravního prostředku, poškodil.

Policisté obvodního oddělení se zabývají nahlášeným konfliktem několika osob, který vznikl dne 2. prosince 2021 krátce po osmé hodině večer za jízdy v dopravním prostředku v Plzni na Americké ulici. Skupinka 4 osob si měla objednat odvoz domů prostřednictvím vozidla taxislužby. Cesta by byla zřejmě poklidná, kdyby jeden z pasažéru při jízdě nespustil hlasitou hudbu z bezdrátového reproduktoru. To se nelíbilo řidiči, který po cestujícím požadoval vypnutí zmíněné hudby. Vhledem k tomu, že iniciátor se k věci neměl, došlo mezi všemi uvnitř vozu k hádce. Řidič následně požadoval, aby si všichni pasažéři z vozidla vystoupili, což následně učinili. Po vystoupení z dopravního prostředku měl však jeden z nich ve slovním sporu pokračovat a jeho jednání vůči řidiči vyeskalovalo vhozením zmíněného reproduktoru na boční zasklení dveří vozu, které tímto poškodil. Posléze se měly všechny čtyři osoby od vozidla vzdálit k nedaleké zástavbě obytných domů do Resslovy ulice, kde se měly schovat v jednom ze vchodů do domu v ulici. Přivolaní policisté osoby v brzké době vypátrali dle udání. Zmíněný aktér, který konflikt dle všeho vyvolal, se k věci následně dobrovolně doznal. Policisté u 22letého mladíka provedli dechovou zkoušku, která vyšla pozitivně, a to 1,79 promile alkoholu. Agresor následně putoval na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Policisté se protiprávním jednáním muže dále zabývají.

nprap. Veronika Hokrová

3. prosince 2021

vytisknout e-mailem