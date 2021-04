Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Potkal povoz bez vozky

ZNOJEMSKO: Splašený kůň v obci na Znojemsku vyděsil několik řidičů.

Velké pozdvižení způsobil včera večer splašený kůň v obci na Znojemsku. Na linku 158 volal policistům rozhořčený šofér, že mu do auta narazil povoz. Možná by rád vzniklou situaci vyřešil i bez policie, jenže kůň s vozem se k němu přiřítil bez vozky a ani náraz do auta jej nezastavil. Kůň s povozem po nehodě zmizel v dáli. A takový telefonát to nebyl na tísňové lince jediný, jak kůň s vozem zběsile ujížděl dál po silnici, vylekal i další řidiče. Celá událost nakonec dopadla docela dobře. Povoz už nikoho dalšího nenaboural a majiteli koně se jej podařilo odchytnout. I s řidičem nabouraného auta se vozka domluvil na úhradě škody.

