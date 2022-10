Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Posvítili jsme si na chodce i cyklisty

Ms kraj: preventivní akce na viditelnost chodců i cyklistů

S podzimem přichází období pozdního svítání a brzkého soumraku. Dny se zkracují, ochlazuje se a také více prší. Celkově je mnohem horší počasí. Častěji se tedy setkáváme se sníženou viditelností i z důvodu hustého deště či mlhy. Policejní preventisté spolu s dopravními a pořádkovými policisty Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje proto vůbec nezahálí a v tomto týdnu připomínají chodcům potřebu užití retroreflexních prvků celokrajskou dopravně preventivní akcí, která se zaměřuje na viditelnost chodců i cyklistů.

Úterní ráno 18. října se neslo v preventivním duchu konkrétně na Opavsku. Policisté si pro chodce i cyklisty připravili reflexní pásky, přívěsky, pro děti také reflexní vesty, které jim na mnoha místech opavského okresu darovali. Na bezpečnost chodců dohlíželi na několika místech v Opavě i mimo obec na úseku sinice vedoucí z Opavy do Slavkova, dále z Opavy do Vlaštoviček, Neplachovic a Holasovic. Policisté obdarovali i chodce před základní školou v Neplachovicích. Ve čtvrtek 20. října v Základní škole v Budišově nad Budišovkou na Opavsku budou rovněž policejní preventisté v rámci besedy s dopravní tématikou dětem čtvrté třídy připomínat povinnost i vhodnost užití retroreflexních materiálů.

Preventivní akce na viditelnost odstartovala také v Krnově, kde ve středu 19. října v ranních hodinách policejní preventistka se svými kolegy rozdávala reflexní předměty například na ulici Žižkova a Hlubčická.

Mimo jiné také na Ostravsku a Frýdecko-Místecku budou probíhat akce zaměřené na již zmiňovanou problematiku viditelnosti chodců a to konkrétně v pátek 21 října. V Ostravě Porubě bude první tato preventivní činnost probíhat ve spolupráci s oddělením silničního dohledu a Besipem. Uvedené místo bylo vybráno z důvodu zvýšeného pohybu chodců, kde již v minulosti došlo ke kolizím mezi chodci a vozidly. Ve Frýdku-Místku se mohou účastníci silničního provozu těšit na policejní preventistky na ulici Frýdlantské.

Pro naši bezpečnost je důležité, aby nás řidič vždy včas viděl a mohl zastavit, nebo se nám bezpečně vyhnout. Chodci po ránu spěchající například do zaměstnání či k lékaři zapomínají na faktory zhoršené viditelnosti vlivem období. Mnohdy přechází silnici téměř neviditelní. Tmavé oblečení i na osvětlené vozovce splývá s prostředím, zvláště když je vozovka mokrá a řidiči se leskne. Déšť, sníh a mlha viditelnost ještě zhoršuje a to je třeba si uvědomit. Snížená viditelnost není jen noc a na to by měl chodec vždy myslet.

Pro názornost zmíníme dopravní nehodu, která se stala v únoru letošního roku na silnici I/57 v obci Neplachovice na Opavsku. Zde v brzkých ranních hodinách přecházela vozovku chodkyně v tmavém oděvu při špatných světelných i klimatických podmínkách a při dokončování přecházení vozovky došlo ke kolizi s osobním motorovým vozidlem. Chodkyně v tomto případě utrpěla lehká zranění. Proto myslete na to, že řidič pro bezpečné zastavení či vyhnutí se chodci potřebuje toho chodce vidět včas. Než jen řidič vůbec zareaguje na nějakou překážku na vozovce, potřebuje pár vteřin. Vozidlo jedoucí padesáti kilometrovou rychlostí potřebuje více jak dvaceti metrovou vzdálenost pro bezpečné zastavení na suché vozovce. Je-li vozovka mokrá, pokrytá listím nebo už sněhem či ledem je vzdálenost potřebná k zastavení mnohonásobně větší. Fluorescenční materiály nás více zviditelní ve dne, ale retroreflexní materiály nás rozsvítí i v noci a za špatného počasí. Dokáží odrážet dopadající světlo až na vzdálenost dvě stě metrů, jdou tedy vidět na desetkrát větší vzdálenost než oblečení modré.

Účastníci silničního provozu, kteří nás nepotkali, si nemusí zoufat, akce na viditelnost budou dále pokračovat napříč celým Moravskoslezským krajem v podzimních i zimních měsících. Reflexní materiál budeme příležitostně rozdávat i na besedách k dopravní výchově či při setkání se seniory. Nutno zmínit, že reflexní materiály nejsou drahé a lze je levně pořídit v nejrůznějších obchodech jako jsou například galanterie, hypermarkety či obchody se sportovními potřebami a jízdními koly.

Na závěr je třeba připomenout, že reflexní i fluorescenční materiály je potřeba používat a nenechávat doma v šuplíku. Vhodně je kombinovat, umisťovat nejlépe na kotník nebo ke konci rukávů, ideálně na obě místa a vždy na stranu směrem do vozovky. Cyklisté je mohou přilepit na přilbu a kolo, případně použít do paprsků kola, reflexní pásky je dobré opět použít ke kotníkům. Skvělé by bylo, kdyby rodiče při nákupu aktovek, podzimních a zimních bund pro své děti mysleli na to, aby byly rovnou opatřeny odrážejícími bezpečnostními prvky. Faktem je, že reflexní vesta výrazně zvyšuje viditelnost za tmy i světla. Být viděn, je základem bezpečné cesty v silničním provozu, ať už vede kamkoliv.

Foto: chodec bez reflexních prvků Foto: chodec s reflexními prvky

por. Bc. Pavla Welnová, komisař oddělení prevence 20.10.2022

