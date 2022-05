Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Postupový přebor na Policejní mistrovství České republiky 2022 ve víceboji

DOMAŽLICE – Policisté se tento týden utkali v krajském postupovém přeboru. Ti nejlepší postupují na celorepublikové mistrovství, které se bude konat v Ústeckém kraji.

Ve dnech 24. – 25. května 2022 se ve školním policejním středisku Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje v Domažlicích po dvouleté přestávce uskutečnil postupový přebor na Policejní mistrovství České republiky ve víceboji. Policejní víceboj je soutěž jednotlivců a čtyřčlenných družstev, zúčastnilo se celkem 29 policistů ( toho sedm policistek) a 6 družstev. Soutěžící byli rozděleni do věkových kategorií muži do 30 let, muži 30 až 40 let a muži nad 40 let, ženy bez rozdílu věku. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách:

překážková dráha, kdy na soutěžící policisty čekalo přenesení dvou břemen o váze 15 kilogramů pro muže a 10 kilogramů pro ženy na vzdálenost 50 metrů, běh přes kladinu ve výšce téměř dvou metrů, skok přes příkop, zdolání dvoumetrové pevné bariéry, zdolání překážky z pneumatik a plížení ve výškově omezeném prostoru plavání – policisté museli skočit po nohou do vody, ze vzdálenější strany bazénu vyzvednout předmět ze dna, to vše v oděvu střelba za ztížených podmínek policejní kros, kdy policisté museli proběhnout pětikilometrovou trasu. Mimo bazén museli být policisté předpisově vystrojeni a vyzbrojeni. První místo mezi ženami obsadila Lucie Kantoříková z Městského ředitelství policie Plzeň, druhé místo patří Michaele Wiesnerové ze školícího policejního střediska Domažlice a třetí místo obsadila Jana Krčmová reprezentující územní odbor Domažlice.

V kategorii mužů nad čtyřicet let se na prvním místě umístil Radek Hoblík z územního odboru Rokycany, na druhém místě Jan Stodola z územního odboru Domažlice a na třetím místě Vladimír Zimák z Městského ředitelství policie Plzeň.

V kategorii mužů 30 až 40 let zvítězil Vladislav Stach z územního odboru Klatovy, na druhém místě se umístil rovněž klatovský Ondřej Janeček a třetí místo obsadil domažlický policista František Šup.

Na prvním místě mezi muži do 30 let se umístil plzeňský Ondřej Šimandl, na druhém místě Jakub Saska z územního odboru Plzeň – venkov a třetí místo zaujal Miloslav Vítek rovněž z územního odboru Plzeň - venkov.

Vítězem mezi týmy se stalo družstvo Městského ředitelství policie Plzeň, na druhém místě se umístilo družstvo územního odboru Domažlice a na třetím místě skončilo družstvo územního odboru Rokycany.

Všichni vítězové budou reprezentovat Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje v republikovém mistrovství České republiky 2022 ve víceboji, které bude hostit Školní policejní středisko Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.

nprap. Barbora Šmaterová

27. května 2022

