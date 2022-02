Postup OČTŘ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací (pozn. doslovný přepis):

„…1.1- Zda byli , příslušníci GIBS , seznámeni se skutečností, že svoji činností a nečinností, na základě , jimi vydané listiny, pod označením NCOZ -3567-1/ČJ-2016-417503-TR ze dne 11.8.2018, bylo napomáháno k tomu aby, padělaná a pozměněná veřejná listina, vydaná v řízení č.j. 3C 148/87 ve věci vypořádání BSM, rozsudek čj. 3C 148/87-595 ze dne 21. 11.2003, byla používána jako pravá a pachateli trestné činnosti, mohlo být nadržováno aby unikl trestnímu stíhání a aby příslušníci Policie ČR, Územního odboru Semily , při maření prověřování oznámené trestné činnosti ,, ve věci padělání a pozměnění veřejné listiny „ se odkazovali , na tuto listinu .

1.2- Zda byli příslušníky NCOZ při své činnosti, při objasňování – prověřování , oznámené trestné činnosti , dodržovali všechny , zákony a právní předpisy a vždy jednali nestranně .

1.3- Zda bili příslušníci NCOZ , při své činnosti , při objasňování – prověřování oznámené trestné činnosti , pod čj. NCOZ-3567-1/ČJ-2016-417503-TR ze dne 11.8.2016 , seznámeni s právními účinky , označení soudních řízením, přiděleným číslem jednacím u soudů, a označením tímto identifikátorem , listin vydaných v tomto soudním řízení , pro které bylo vydáno toto číslo jednací, č.j. –

1.4- Zda bili příslušníci NCOZ , při své činnosti , při objasňování – prověřování oznámené trestné činnosti , seznámeni s právními účinky , označení soudních řízením, přiděleným číslem PO BOX 41/NCOZ 156 80 Praha 5 - Zbraslav Tel.: +420 974 842 683 Fax: +420 974 842 594 Email: ncoz.sekretariat@pcr.cz 2 jednacím u soudů, a označením tímto identifikátorem , listin vydaných v tomto soudním řízení , pro které bylo vydáno toto číslo jednací, č.j. – a že označení listin Okresního soudu v Semilech , čj. 3C 148/87 a listiny 4C 148/87 označuje , samostatné soudní řízení přiděleným samostatným identifikátorem.

1.5- Zda si byli, příslušníci GIBS, při vyhodnocování, oznámené trestné činnosti, pod č.j. NCOZ- 3567-1/ČJ-2016-417503-TR , seznámeni a vědomi toho, že byl porušen , padělanou a pozměněnou veřejnou listinou, zákon- rozsudkem vydaným v r. 2003 pouze v písemné podobě, pod č.j. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 rozsudek , a to zákon článek 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, kdy tento rozsudek, nebyl ve znění, soudkyní …………., veřejně a ústně v řízení čj. 3C 148/87, vyhlášen.

1.6- Zda bylo , řádně a v souladu se zákony a jinými právními předpisy , prověřeno trestní oznámení , ………. , ve věci trestního oznámení na padělání a pozměňování veřejné listiny – při vrácení spisového materiálu po posouzení k č.j. KRPL-13284-22/ČJ-2016-181114 Tato listina, prokazuje, že příslušníci, NCOZ, prověřující , trestní oznámení, padělání a pozměnění veřejné listiny, zcela ignorovali, právní postavení , podle zákona , samostatného soudního řízení , vedené u Okresního soudu v Semilech od r. 1987 , pod označením soudního řízení a listin 4C 148/87 a od r. 2003, samostatné soudní řízení pod označením řízení a listin 3C 148/87, kde tyto věci a listiny, nelze slučovat a posuzovat jako celek.

1.7- Zda si byli příslušníci GIBS, vědomi, že ze zákona, při vyhodnocování oznámené trestné činnosti , nebylo možné posuzovat- vyhodnocovat při prověřování oznámené trestné činnosti listinu , vydanou v písemné podobě úřední osobou soudní ……………. u Okresního soudu v Semilech v r. 2003, rozsudek pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, rozlišeno a označenou identifikátorem, označení spisu- listin č.j. 3C 148/87 a samostatným identifikátorem označení spisu – listinu – protokol z jednání , pod č.j. 4C 148/87 u Okresního soudu v Semilech . Kde tyto spisové značky, přesně specifikují, že se jedná o samostatné soudní, řízení.

1.8- Zda si byli příslušníci GIBS , vědomi, při posuzování oznámené trestné činnosti, že k posouzení, pravosti listiny , vydané u Okresního soudu v Semilech , soudkyní …………… , rozsudku v r. 2003 , pod č.j. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, by jako podklad pro posouzení, pravosti listiny, potřebovali , veřejnou listinu, protokol z jednání o vypořádání , BSM , pod označením- identifikátorem- č.j. 3C 148/87, ve kterém by bylo zaznamenáno , znění vyhlášeného rozsudku , dne 21.11.2003, který by byl podkladem , pro vydání písemného znění rozsudku v r. 2003, pod č.j. 3C 148/98.

1.9- Zda si bili ,. Příslušníci GIBS, vědomi, že i v současné době v souladu se zákony, České republiky a EU, je používání, padělané a pozměnění veřejné listiny, rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, vydaný soudkyní …………….. v r. 2003 u Okresního soudu v Semilech v r. 2003, pouze v písemné podobě, bez veřejného a ústního vyhlášení , se jedná o trestnou činnost a padělanou a pozměněnou veřejnou listinu s veškerými právními účinky. Jestliže byla a je používána , jako pravá ,, veřejná listina“…“

Povinný subjekt žádost posoudil a došel k závěru, že část žádosti (dotazy pod č. 1.1, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9) obsahuje otázky na příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů a nevztahuje se k působnosti Policie České republiky. Proto povinný subjekt tuto část žádosti podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložil.



K další části dotazů povinný subjekt informace žadateli poskytl:



Ad 1.2 Ano, příslušníci NCOZ při své činnosti dodržovali zákony České republiky, interní normativní instrukce, kterými jsou při své činnosti vázáni, a jednali vždy nestranně.

Ad 1.3 Trestní oznámení bylo vyhodnoceno po obsahové stránce se zaměřením na určení věcné a místní příslušnosti policejního orgánu příslušného k prověření skutečností konstatovaných osobou ............. v jeho trestním oznámení, které bylo na NCOZ postoupeno dne 20. července 2016 k posouzení z KŘP Libereckého kraje, Územního odboru v Semilech, Obvodního oddělení v Semilech. Policejní orgán NCOZ se při posouzení věcné a místní příslušnosti řídil interním normativním předpisem, kterým je pokyn policejního prezidenta o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení. Tento pokyn je nepochybně v souladu s příslušnými zákony (trestní zákoník, trestní řád), neboť z nich vychází a konkretizuje je pro potřeby činnosti policejních orgánů. Policejní orgán NCOZ nijak neosvědčoval pravost či nepravost jakýchkoliv listin či jejich úplnost.

Ad 1.4 V tomto bodě odkazujeme na naši odpověď uvedenou pod bodem 1.3.

Ad 1.6 Úkolem pracovníků NCOZ bylo, mimo jiné, posoudit s ohledem na všechny dostupné informace věcnou a místní příslušnost policejního orgánu k šetření (prověřování) předmětného trestního oznámení, neboť policejní orgán je v souladu se závazným pokynem policejního prezidenta povinen toto posouzení provést a podání buď sám prověřit, nebo jej postoupit věcně (místně) příslušnému policejnímu orgánu, což bylo v tomto případě provedeno a oznámení bylo vráceno zpět na obvodní oddělení do Semil. Při vrácení zpět byly konstatovány zjištěné skutečnosti a dále byla konstatována nepříslušnost zdejšího policejního orgánu. Zda bylo oznámení následně prověřeno řádně a v souladu se zákony a jinými právními předpisy policejním orgánem v Semilech, není NCOZ známo.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

