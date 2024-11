Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Postrach vloupání do objektů byl zadržen policisty přímo v terénu

MŘ Ostrava - Opět výborná spolupráce mezi kriminalisty z Ostravy Poruby, Vítkovic a Hrabůvky vedla ke ztotožnění možného podezřelého.

Během třech měsíců policisté napříč Ostravou přijímali oznámení o vloupáních do objektů různého charakteru. Ať už se jednalo o sklepní prostory, kanceláře, prodejny, velkosklady či pivnice, tak cíl byl vždy stejný. Odcizit něco, co by se dalo zpeněžit. Způsob provedení byl násilného charakteru. Pachatel využíval buď hrubé síly nebo příležitosti například otevřené ventilace u okna. V jednom případě dokonce doslova vytrhnul kovové okenní mříže a následně vnikl do společných prostor sklepů bytového domu. V jiných případech měl naopak používat nářadí, kterým provedl násilný vstup do objektu, ze kterého bral například potápěčskou výstroj, elektrokolo, reproduktory, AKU řetězové pily či „pouze“ energetické nápoje. Jak se podle kamerových záznamů ukázalo, do jednoho z napadených objektů se měl dokonce během noci vrátit a pokračovat ve své „činnosti“. Jednalo se o velkosklad, ze kterého vzal několik notebooků a jinou elektroniku (viz. videozáznam).

Kriminalisté spojili síly, předávali si poznatky a díky operativní činnosti se jim vykrystalizovala osoba možného podezřelého muže. Na toho byl vydán předchozí souhlas s jeho zadržením. Netrvalo dlouho a policisté z obvodního oddělení Ostrava-Poruba 2 podezřelého zadrželi v rámci běžného výkonu služby, a to díky osobní a místní znalosti.

Porubští kriminalisté již měli nastřádané důkazní materiály, které jednoznačně ukazovaly na zadrženého muže. Celkem se mu podařilo prokázat dvanáct skutků vloupání do různých objektů a způsobit měl škodu téměř za půl miliónu korun. Recidivista s muži zákona spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Jak se ukázalo, tak odcizené věci měl v několika případech prodávat náhodným lidem v Brně. Naopak energetické drinky měl sám vypít. Výslech ukončil slovy lítosti.

Komisař 4. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání a obvinil 39letého muže z trestných činů krádeže a poškození cizí věci. V případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení.

Policisté proto v takovýchto případech majitelům provozoven doporučují, aby objekty řádně uzamkli a zabezpečili proti vloupání, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi.

dne 27. listopadu 2024

por. Bc. Eva Michalíková

