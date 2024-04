Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Postrach majitelů domů skončil ve vazbě

JIHLAVSKO - Kriminalisté zadrželi recidivistu, který má na svědomí krádeže v domech

Jihlavským kriminalistům se podařilo ve velmi krátké době objasnit sérií vloupání do různých objektů na území města Jihlavy. Tato vloupání má na svědomí devětatřicetiletý recidivista, kterého se kriminalistům na základě vlastního operativního šetření podařilo zadržet v pondělí 1. dubna v Jihlavě v chatové oblasti v lokalitě poblíž ulice Jiráskova v Jihlavě, kde muž pobýval.

Muže kriminalisté po zadržení umístili do policejní cely a zahájili s ním úkony v trestním řízení. Po nashromáždění potřebných důkazů zahájili jeho trestní stíhání a obvinili ho z pokračujícího přečinu porušování domovní svobody a pokračujícího přečinu krádeže dílem dokonaného a dílem nedokonaného ukončeného ve stádiu pokusu. Obviněný muž se k trestné činnosti, pro kterou je stíhán, doznal a jako důvod svého jednání uvedl, že si tímto způsobem obstarával prostředky pro svou obživu. Majitelům způsobil škodu na poškození majetku a odcizených věcech v celkové výši přesahující 242 000 korun.

První případ, který má mít obviněný muž na svědomí se stal 16. března v nočních hodinách. Na ulici Erbenova v Jihlavě se dostal přes branku na pozemek rodinného domu a vniknul přes částečně otevřené okno do garáže, která je součástí domu. Z garáže došel do sklepních prostorů domu, které prohledal a odcizil šest lahví šumivého vína. Čtyři dny poté vniknul nezjištěným způsobem na zahradu dvou domu na stejné ulici. V prvním případě se mu podařilo dostat se do sklepa a do pokoje v přízemí domu, kde odcizil tablet. Ve druhém případě se pokusil vniknout oknem do rodinného domu. Použil k tomu žebřík, který ležel na zahradě a snažil se dostat dovnitř oknem, což se m nepodařilo. Za další dva dny se v noci vloupal do rodinného domu na ulici Vojanova, kde pootevřeným sklepním oknem vnikl do sklepních prostor domu a vstoupil do přízemí domu. Zde z botníku v chodbě odcizil dámskou kabelku s osobními doklady, platební kartou a finanční hotovostí. Další skutek má ve stejnou dobu na svědomí na ulici Brtnická, kde se za užití násilí pokusil vloupat do garáže, která je součástí rodinného domu. Garáž prohledal, ale nic zde neodcizil.

V trestné činnosti pokračoval i následujících dnech, konkrétně 29. března v nočních hodinách se pokusil vytlačit sklepní okno rodinného domu na ulici Na Kalvárii v Jihlavě. Poté přelezl 190 cm vysokou branku a vstoupil na oplocený pozemek, který prošel a poté se stejným způsobem pokusil dlaněmi vytlačit zahradní dveře do domu, což se mu nepodařilo. Ve stejnou noc se přesunul na ulici Mostecká, kde přelezl branku ve výšce 180 cm a dostal se na pozemek rodinného domu, kdy za použití žebříku a poškození okenního držáku vnikl do garáže, která je součástí domu. Zevnitř garáže sebral ze skříňky vyšší finanční hotovost a z pracovního stolu stolní notebook, cigarety a sportovní batoh. Ze zahrady pak odcizil pánské horské kolo v hodnotě 10 000 Kč. V tomto případě způsobil majitelům škodu krádeží a poškozením věcí přesahující částku 238 000 korun.

Muž se trestné činnosti dopustil i přesto, že byl okresním soudem v Jihlavě odsouzen mimo jiné za přečin krádeže k trestu odnětí svobody nepodmíněně se zvýšenou ostrahou ve výměře 96 měsíců a z výkonu trestu byl propuštěn v září loňského roku.

„Jednotlivé skutky pachatele se nám podařilo prokázat zejména při důkladném ohledání místa činu, včetně vyhodnocení zajištěných stop. K dispozici máme také videozáznamy, které zachycují pachatele buďto v průběhu páchání trestné činnosti, či v bezprostřední blízkosti místa činu v inkriminovaném čase a jsou tak nedílnou součástí spisového materiálu,“ uvedl k případu mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Jihlava.

Vyšetřovatel případu podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Hlavním důvodem je skutečnost, že jde o osobu s bohatou trestní minulostí. Byl opakovaně trestán převážně za majetkovou trestnou činnost. V rejstříku trestů má více než deset záznamů a vykonal několik trestů odnětí svobody nepodmíněně v celkové délce přesahující šestnáct let. Navíc u obviněného muže existuje důvodná obava, že by mohl opakovat trestnou činnost, pro kterou je nyní stíhán. Státní zástupce podnět akceptoval a ve čtvrtek 4. dubna v dopoledních hodinách probíhalo před okresním soudem v Jihlavě vazební zasedání. Soudce obviněného muže poslal do vazby. Přímo z budovy soudu ho eskortovali policisté do vazební věznice v Brně.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

5. duben 2024

vytisknout e-mailem