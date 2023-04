Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Postrach majitelů domů na Lounsku skončil na mřížemi

LOUNSKO - Nakradl si věci za téměř 300 tisíc korun.

Sérii devíti krádeží vloupáním do domů a chat na Lounsku, ke kterým došlo od prosince loňského roku do letošního dubna, se podařilo objasnit žateckým kriminalistům. Krádeže se škodou téměř 300 tisíc korun má na svědomí 28letý muž z Nového Sedla. Ten i přes své mládí, byl již za krádeže odsouzen, ale z trestu obecně prospěšných prací si zřejmě nic nedělal a v trestné činnosti pokračoval dál. Po překonání oplocení rodinných domů či chat, poškodil buď okno, nebo dveře a vnikl dovnitř, kde bral, co mu přišlo pod ruku. Nepohrdl elektronikou, nářadím, rybářským vybavením, jízdním kolem a mnoha dalšími věcmi. V některých domech si dal práci i s odmontováním vodovodních baterií a mosazných kování u dveří. Líný nebyl ani odstřihnout v některých objektech několik desítek metrů elektro kabelů. Svým řáděním způsobil majitelům škody v řádech desítek tisíc, kdy po zadokumentování a spojení všech skutků se škoda vyšplhala až ke 300 tisícům korun. Některé odcizené věci byly nalezeny při domovní prohlídce v bydlišti zloděje a zbytek stihl rozprodat na černém trhu a ve sběrnách druhotných surovin. Policejní komisař sdělil recidivistovi obvinění z krádeže a z porušování domovní svobody. Zároveň byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, čemuž soud vyhověl a nepolepšitelný zloděj putoval za mříže vazební věznice.

28. dubna 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem