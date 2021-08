Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Posprejování železničních vozů

Kutnohorsko – Sprejerství je trestný čin.

K posprejování železničních vagónů došlo v noci na 11. července 2021. Dosud neznámý pachatel v čáslavské železniční zastávce na 5. staniční koleji, posprejoval boční část skříně různobarevnými neidentifikovatelnými obrazci dvou železničních vozu na ploše 6x1 metr a na ploše 7x1,5 metr. Sprejer svým jednáním způsobil škodu přesahující9 tisíc korun.

Věk pachatelů, kteří se věnují sprejerství, se převážně pohybuje od 17 let do 24 let. Sprejerství je již od začátku trestný čin, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Pachatelům za takové jednání hrozí mimo pokuty i rok vězení.

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci vedoucí k dopadení těchto pachatelů, nechť se obrátí na čáslavské policejní oddělení 974 875 710 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

4. srpna 2021

vytisknout e-mailem