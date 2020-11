Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Posprejování zaparkovaného vozidla

PLZEŇ - Neznámý vandal postříkal sprejem červené barvy zaparkované osobní motorové vozidlo. Policisté po pachateli pátrají.

Na policisty obvodního oddělení Plzeň-Skvrňany se obrátil poškozený muž, kterému kdosi sprejem červené barvy postříkal zaparkovaný vůz tovární značky Dacia Lodgy , a to v době od 13. do 14. listopadu 2020 od 18:00 do 9:00 hodin. Policisté vyjeli na místo činu - udanou adresu v Křimické ulici, kde stál zaparkovaný předmětný automobil. Místo činu ohledali, provedli jeho fotodokumentaci a zajistili maximálně možný počet stop. Neznámý vandal svým jednáním způsobil poškozenému subjektu hmotnou škodu v odhadnuté výši cca 20 000 korun. Strážci zákona ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, případem se dále zabývají a po pachateli intenzivně pátrají. Policisté se v tomto případě obrací na širokou veřejnost s žádostí o pomoc.

Policisté žádají případné svědky tohoto protiprávního jednání, kteří se v dané době pohybovali v blízkosti místa činu (Křimická ulice mezi popisnými čísly 40-50) a případně zahlédli podezřelý pohyb osob či osoby okolo předmětného zaparkovaného vozu či případně zahlédli přímo osobu jak sprejem poškozuje předmětný vůz, aby se neváhali obrátit na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali přímo dozorčí službě obvodního oddělení Plzeň-Skvrňany na tel.: 974 325 761 či zavolali na linku 158 a pomohli s řádným objasněním případu. Za případné poznatky předem děkujeme.

nprap. Veronika Hokrová

19. listopadu 2020

