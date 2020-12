Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Posprejování vlakové soupravy

Kutnohorsko – Žádáme veřejnost o spolupráci při pátrání.

Čáslavští policisté přijali oznámení a okamžitě zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci.

K posprejování na vlakovém nádraží v Čáslavi došlo v noční době ze čtvrtka 10. prosince 2020 na pátek 11. prosince 2020. Dosud neznámý sprejer zde posprejoval železniční vagon, který byl odstaven na šesté koleji s jízdní soupravou rychlíku z Prahy do Čáslavi.. Způsobená škoda je nejméně 15 tisíc korun.

Věk pachatelů, kteří se věnují sprejerství, se převážně pohybuje od 17 let do 24 let. Sprejerství je již od začátku trestný čin, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Pachatelům za takové jednání hrozí mimo pokuty i rok vězení.

Vyšetřovatelé vyhodnocují i několik let staré malůvky, které pak případné podezřelé můžou usvědčit i z více činů.

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci vedoucí k dopadení těchto pachatelů, nechť se obrátí na čáslavské policejní oddělení 974 875 710 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

14. prosince 2020

