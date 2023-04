Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Poslední kroky vedly na dálnici

BRNO: Zjišťujeme totožnost sraženého chodce

Tragická dopravní nehoda se odehrála 4. března o půl deváté večer v druhém kilometru dálnice D2. Neznámý muž zřejmě usnul při cestě autobusem, na konečné zastávce u obchodního domu se sportovním zbožím jej potom vzbudil řidič a z vozu vypustil. Pravděpodobně to nebylo místo, kde chtěl původně vystupovat a tak zamířil rovnou k dálnici, směrem k obchodnímu centru Olympia. Tyto jeho poslední kroky zachytila i kamera u obchodního domu. Jízdní pruh ve směru na Brno se mu ve tmě podařilo překonat ještě bez újmy, při přebíhání druhého směru už takové štěstí neměl a vběhl do dráhy projíždějícímu osobnímu automobilu. Při následném střetu utrpěl mnohačetná zranění, kterým na místě podlehl. Průběh nehody už dálniční policisté znají, to co se jim zatím zjistit nedaří je totožnost zemřelého chodce. K zjištění, o koho se jedná, si proto nechali od specialistů z Kriminalistického ústavu rekonstruovat podobu tváře. Po nehodě by jej totiž kvůli rozsáhlým zraněním jen těžko někdo poznal. Podle informací, které mají policisté k dispozici, by se mohlo jednat o cizince z východní Evropy. Pokud muže na obrázku poznáváte, zavolejte policistům na linku 158.

por. David Chaloupka, 12. dubna 2023

