Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Poskytli muži první pomoc

KROMĚŘÍŽSKO: Policista uložil muže do stabilizované polohy, žena přivolala záchranku.

Když se dnes vracel kolega zástupce vedoucího na Dopravním inspektorátu v Kroměříži z oběda, uviděl muže bezvládně ležícího na chodníku. U něj už zastavila procházející žena. Muž měl hlavu zakloněnou do cesty, chrčel a nereagoval na oslovení. Podle všeho to vypadalo, že u něj nastal epileptický záchvat. Hrozilo, že by se slinami a pěnou, která mu šla z úst, mohl začít dusit. Kolega jej uložil do stabilizované polohy a kontroloval dýchání. Přítomná žena přivolala záchrannou službu.

Oběma patří velké poděkování.

6. září 2022, nprap. Ing. Barbora Balášová

