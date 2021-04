Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poškození zemědělské techniky

Tábor – Slapsko – Hmotná škoda přesáhla částku čtvrt milionu korun.

Policisté mladovožického obvodního oddělení ve spolupráci s táborskými kriminalisty prošetřují případ poškození zemědělské techniky v obci Slapsko. V blíže neurčené době týdne od 7. do 12. dubna 2021 zde pachatel násilím vnikl do kabiny zaparkovaného traktoru značky Massey Ferguson. Uvnitř odcizil zde nainstalovanou elektrotechniku, a to GPS modul a ovládání k secímu stroji. Způsobená hmotná škoda byla odhadnuta na částku 265 000 korun.

Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění uvedeného skutku, a to jak k výskytu podezřelé osoby či osob, případně vozidla v uvedené obci, stejně jako k podezřelé nabídce prodeje odcizené elektrotechniky, sdělte prosím mladovožickým policistům na jejich služebně či telefonní lince 974 238 720. Děkujeme.

Zároveň tímto upozorňujeme zemědělce, aby zabezpečení své techniky věnovali důslednou pozornost.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

14. dubna 2021

