Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Poškození skleněných výplní zastávky a prodejních výloh

PLZEŇ - Kopy a údery rukou poškodil skleněné výplně výloh provozoven a tramvajovou zastávku.

Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed se zabývají případem poškození skleněných výplnění, ke kterému došlo dne 31. ledna 2021 v době od 16:30 do 17:34 hodin v centru města. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Takového jednání se měl dopustit 28letý muž, který měl v centru města poškodit rozbitím skleněné výplně tramvajovou zastávku u CAN a další dvě výlohy provozoven v Riegrově a Přemyslově ulici. Městští strážníci v odpoledních hodinách zaregistrovali muže v centru města při páchání protiprávního jednání, v jehož pokračování muži zabránili. Následně přivolali policejní hlídku, která si muže převzala k dalšímu opatření. U muže byla provedena dechová zkouška na zjištění alkoholu v dechu, která vyšla s pozitivním výsledkem. Hodnota na měřícím přístroji ukázala přes jednu promili alkoholu v dechu. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se nejedná o jeho první protiprávní incident. Na mladíka byl již státním zástupcem vydán souhlas s jeho zadržením, a to pro podobné protiprávní jednání, kterého se měl dopustit v jiném kraji.

nprap. Veronika Hokrová

2. února 2021

