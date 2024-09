Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poškození protipovodňových zábran u řeky Otavy

Písek - Kriminalisté uvítají jakékoliv informace vedoucí k odhalení pachatele.

Nepochopitelné jednání má na svědomí neznámý pachatel, který se někdy v době od 13. září 20:00 hodiny do 14. září 13:45 hodiny vydal na levý břeh řeky Otavy v Písku, na úsek od Nového mostu, konkrétně na úroveň domu č. p. 425 v ulici Topělecká, kde si vyhlédl zde nainstalované protipovodňové panely, které se rozhodl poničit. Za použití síly poškodil zhruba pět desítek spojů, část z nich pak odcizil. Tím došlo k povolení pevnosti spoje mezi jednotlivými panely, které tím ztratily odolnost proti možné povodňové vlně. Svým jednáním způsobil škodu ve výši nejméně 10 000 korun. Případ řeší písečtí kriminalisté jako trestný čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Pachateli v případě jeho dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na šest let. Kriminalisté žádají případné svědky této události, kteří mohli v inkriminované době vidět podezřelé jednání v blízkosti místa činu, aby kontaktovali policii na lince 158. Není vyloučeno, že odcizené spoje budou nabízeny ve sběrných surovinách. Proto kriminalisté uvítají jakékoliv informace, které by je dovedly k dopadení pachatele tohoto nepochopitelného skutku.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

16. září 2024

vytisknout e-mailem