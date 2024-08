Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poškození nádrže a krádež nafty

České Budějovice - Pachatel způsobil škodu za více než 105 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení Lišov pátrají po neznámém pachteli, který se někdy v době od 16. do 17. srpna dopustil trestného činu krádeže a poškození cizí věci. V jedné obci na Českobudějovicku zloděj vnikl do vnějších prostor zemědělského družstva, kde si vybral zde stojící traktor. Následně propálil otvor do nádrže na pohonné hmoty a odcizil odtud desítky litrů motorové nafty. Celková škoda, kterou krádeží a poškozením nádrže způsobil, přesáhla výši 105 000 korun.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

18. srpna 2024

vytisknout e-mailem