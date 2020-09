Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poškození letadla u hangáru na letišti v Ostašově

LIBERECKO - V odpoledních hodinách došlo při posuzování technického stavu k poškození ultralehkého letadla na letišti v Ostašově. Jedna osoba byla lehce zraněna.

Dnes, krátce před půl čtvrtou hodinou odpoledne, přijal operační důstojník oznámení z tísňové linky 112 o nehodě letadla na letišti v libereckém Ostašově.

Operační důstojník na místo okamžitě vyslal policejní hlídku a následně i liberecké kriminalisty. Na místě zjistili, že došlo během manipulace k poškození letadla u hangáru na letišti.

Dva muži, pilot a spolucestující, nasedli do ultralehkého letadla typu SKYLINE V.5 s tím, že chtěli posoudit jeho technický stav. Po nastartování letadla se údajně plyn zasekl na maximum, letadlo se samovolně rozjelo, kdy se jej snažil pilot zpomalit a zastavit, a následně narazilo do plotu. Při nárazu utrpěl spolucestující v letadle lehké zranění, se kterým jej převezlo vozidlo Zdravotnické záchranné služby na ošetření do Krajské nemocnice Liberec. Předběžná škoda byla vyčíslena na 2 miliony korun. Policisté podrobili pilota dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní. Na místo byl vyžádán inspektor provozu Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.





18. 9. 2020

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

